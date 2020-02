Van Basten: “Mi pento ancora di aver snobbato i medici del Milan”

Marco Van Basten ha ammesso di non aver ancora superato il trauma dell’addio forzato alla carriera calcistica, arrivato definitivamente nel 1995.

Nel corso di un’intervista esclusiva al settimanale de Il Corriere della Sera 7, l’attaccante di Utrecht ha confidato: “Il 22 dicembre 1992 è stata la fine dei miei sogni. Stavo giocando da Dio, avevo un allenatore che mi piaceva, Fabio Capello. Mi fa male la caviglia, decido di operarmi. L’errore che segna la mia vita. Rimpianto di non aver ascoltato i dottori del Milan? Lei non può immaginare quanto Ogni mattina, per almeno i vent’anni seguenti. Il primo pensiero al risveglio è sempre stato quello. Non mi fidai di loro. Pensavo che stessero parlando nell’interesse della società”.