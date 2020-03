Un uomo solo al comando: Gazidis è la certezza del Milan

Milan, Gazidis uomo solo al comando

MILANO – In un Milan pieno di incertezze – che siano esse tecniche, economiche e societarie – vi è una sola garanzia: Ivan Gazidis. Il manager sudafricano era, è e sarà alla guida del club di Elliott e, a conti fatti, può davvero considerarsi "un uomo solo al comando". Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato ha un pronto un piano per il rinnovamento (quasi) totale del Milan; esso riguarda il futuro di Maldini e di Ibrahimovic, l'allenatore per la prossima stagione e l'evoluzione dell'aspetto economico del club.