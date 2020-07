Un punto che sa di conferma: l’analisi post Napoli 2-2 Milan

L'analisi post Napoli 2-2 Milan

MILANO – La sfida tra Napoli e Milan, valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A, è terminata 2 a 2 per effetto delle reti di Theo Hernandez al 20esimo, Di Lorenzo al 34esimo, Mertens al 73esimo e di Kessie su rigore all’81esimo. Con un punto i partenopei si portano al sesto posto in classifica con 52 punti, mentre i rossoneri restano settimi a 50 punti a meno 4 dalla Roma quinta.

Napoli-Milan, la breve cronaca

Pioli ha schierato il solito 4-2-3-1, mentre il collega Gattuso (salutato calorosamente da Maldini a inizio gara) si è presentato col consueto 4-3-3. Parte meglio il Napoli, con Donnarumma bravissimo a dire no con due super interventi a Mertens e a Callejon. Da goal sbagliato arriva il goal subito: bel taglio di Rebic in profondità e palla dal lato opposto su Theo Hernandez che controlla e calcia in rete per il vantaggio rossonero. Esso dura un quarto d’ora scarso: Di Lorenzo, terzino partenopeo, trova il tap-in vincente dopo una deviazione arrangiata di Donnarumma su punizione velenosa di Insigne.

La rimonta si completa nella ripresa, nonostante le due squadre si dividano equamente predominio territoriale e occasioni da goal: Fabian allarga per Callejon non chiuso in tempo da Theo, palla arretrata in mezzo e destro sporco di Mertens per il 2-1 napoletano. Il Milan, però, reagisce (senza Ibrahimovic) e pareggia quasi subito con il rigore trasformato da Kessie per fallo di Maksimovic su Bonaventura. Nel finale espulso Saelemaekers per doppio giallo.

Milan, continua il periodo positivo

Si conclude con un bel 2 a 2, dunque, il periodo terribile del Milan in campionato. Terribile, quantomeno, sulla carta, perché i rossoneri, tra Roma, Lazio, Juventus e Napoli hanno messo nel proprio sacco ben 10 punti, figli di tre vittorie e un pareggio. La situazione verso la qualificazione all’Europa League, dunque, resta piuttosto ben messa, nonostante il Sassuolo (a -4 dai rossoneri) stia spingendo sull’allenatore.

A far dormire sogni piuttosto tranquilli a tutti i milanisti è la struttura della squadra, confermata dal risultato di ieri sera. Il Milan ha giocato sostanzialmente alla pari con il Napoli, soffrendo quando c'era da soffrire e colpendo quando c'era da colpire; la squadra è apparsi sì stanca, ma non ha perso lucidità e idee, certezze e pregi: è un segreto importante, questo, per accrescere la propria mentalità e le proprie ambizioni. Ulteriore misura nei prossimi due match con Parma e Bologna.