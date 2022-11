Borghi: “ Ziyech giocatore fortissimo: se coinvolto, incide a qualsiasi livello”

"Investire su Ziyech piuttosto che De Ketelaere in estate? Dobbiamo aspettare, fidati. De Ketelaere col Belgio è entrato e non ha dato molto. Sono completamente diversi. L'investimento c'è sempre. C'è sempre questo discorso. Leao secondo questi ragionamenti era da rispedire, Tonali il più lontano possibile”.

Ancora le parole di Stefano Borghi su Hakim Ziyech

"Il calcio poi funziona in un altro modo. Hakim Ziyech è un giocatore fortissimo: se coinvolto, incide a qualsiasi livello". Queste le parole del noto telecronista di Dazn Stefano Borghi il quale ha parlato proprio alla nota emittente televisiva per cui lavora e si è espresso sul mercato del Milan e in particolar modo sull'obiattivo dei rossoneri per gennaio, ovvero Hakim Ziyech.