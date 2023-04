Zazzaroni: “Basta un Napoli al 70% per eliminare il Milan”

Ivan Zazzaroni si è esposto in merito alla super sfida tutta italiana nei quarti di finale di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan al “Maradona”. Il direttore del quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport ha detto la sua opinione in merito alle chance di rimonta degli azzurri che possono contare sul rientro di Osimhen: “Il Napoli può rimontare in Champions, con Osimhen è possibile. Con l’attaccante disponibile a Milano gli azzurri avrebbero vinto, questo lo metto per iscritto. Osimhen è fondamentale, specie vista l’assenza di Simeone e dal momento che Raspadori non è in condizione e spalle alla porta non la prende mai. Il nigeriano ti dà verticalità, movimento, fisicità, ha il colpo di testa”.