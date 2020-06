Milan, parla Zapelloni

MILANO – Umberto Zapelloni, ex vice direttore della Gazzetta dello Sport, si è così espresso a Milan TV: “E’ normale che anche uno come Cristiano Ronaldo studi i portieri contro cui va a tirare. La presenza di Donnarumma in porta è sicuramente un fattore decisivo, anche per mettere paura all’avversario quando si trova sul dischetto a tu per tu contro di lui”.

