Boniek mette in guardia Zaniolo: “Se non cambia nella testa sarà…”

In esclusiva al Corriere dello Sport ha parlato l' ex giocatore della Roma e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniew Boniek . Nei suoi discorsi è entrato Nicolò Zaniolo, accostato più volte al Milan in questi ultimi giorni di mercato, ma sul quale ora si è inserito con forza il Bournemouth. Squadra di Premier League inglese che occupa il terzultimo posto in classifica e che ha offerto 35 milioni di euro tra parte fissa e parte variabile per portare il talento classe '99 in Inghilterra.

Le parole di Zbigniew Boniek su Nicolò Zaniolo

"Nicolò ha grandissime qualità e lo ha dimostrato in questi anni nonostante il terribile doppio infortunio. Ma come si dice: quando ti fa male un ginocchio, un piede o un muscolo puoi guarire, se invece il problema è la testa allora è decisamente più complicato. Se Zaniolo non cambia carattere e atteggiamento creerà problemi in qualsiasi altra squadra". Queste le parole in esclusiva al Corriere dello Sport dove ha parlato l' ex giocatore della Roma e attuale vicepresidente Uefa, Zbigniew Boniek.