Zaccheroni: “Il Milan ha perso l’identità. Questo crollo è misterioso”

Redazione Il Milanista

L’ex allenatore del Milan Alberto Zaccheroni, ha parlato dell’attuale delicato momento della squadra di Stefano Pioli. Queste le parole ad Adnkronos.

“Il Milan ha perso l’identità che aveva costruito e che l’ha portato a vincere lo Scudetto. Il calcio è un gioco di squadra, e l’anno scorso tutti giocavano insieme. Perché questo non accada oggi non lo so, ma vedo che la squadra è molto lunga”.

Poi, Zaccheroni continua: “Questo crollo è misterioso, eppure sono tutti giocatori in rampa di lancio, se togliamo Giroud e Ibrahimovic. Prima era squadra e ora no, nessuno riesce a fare prestazione. Il calcio è la somma delle prestazioni individuali che diventano collettivo, e non ho idea di cosa sia successo quest’anno”.

Sulla Juventus: “Sta cambiando molti giocatori, è alla ricerca anche lei della quadratura, fa qualche partita buona e qualcuna meno: non ha continuità”.

La penalizzazione può essere un modo per reagire? “Mah, stimoli per reagire se ne trovano sempre. È che quando le cose vanno male ci si incupisce, si entra in un tunnel e per uscirne ci vuole tempo”.

Infine, Zaccheroni chiude sulla Superlega: “Nel calcio c’è l’aspetto economico, è un problema di risorse e i presidenti delle squadre maggiori intravedono possibilità di avere più ricavi. È un tentativo di portare dalla loro parte i grandi ricavi e ridurre questo privilegio alla Premier League: al momento i grandi ricavi vanno lì”.