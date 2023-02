Paura per Zaccheroni: nel reparto rianimazioni dopo una brutta caduta

Si rende nota una notizia che riguarda Alberto Zaccheroni . Il Corriere Romagna rivela che si trova ricoverato in rianimazione presso l’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena.

L’ex tecnico del Milan ha rimediato un trauma cranico, però non è chiaro se a rendere complicato tutto sia il trauma in sé o se ci sia stato un malore precedente alla caduta. Gli esami tomografici hanno evidenziato un quadro serio della situazione. Lui è vigile, però si trova comunque in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.