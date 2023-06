Wanda Nara: “Torneremo in Italia, abbiamo ancora la casa a Milano…”

Wanda Nara ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro e su quello del marito Icardi, accostato al Milan in questi giorni

Redazione Il Milanista

In questi giorni sono molti i giocatori che vengono accostati al Milan. Tra i profili emersi vi è anche quello di Mauro Icardi, conoscitore del nostro campionato avendo giocato nell’Inter. L’argentino sta valutando se restare in Turchia o tornare in Italia, dove troverebbe il club rossonero ad attenderlo a braccia aperte. Ad alimentare la questione vi è proprio Wanda Nara, agente e moglie di Icardi.

Wanda attualmente sta conducendo Masterchef in Argentina, dove ha rilasciato un'intervista alla rivista Gente. Sul suo futuro e su quello del marito: "Quando mi trovate un po' stanca, qualcosa della vita che facevo in Italia e in Francia mi manca (ride, ndr). Ora sono felice a Masterchef e di tutto ciò che mi sta succedendo, non mi pento di niente. Non mi soffermo troppo sulla nostalgia per la vita che ho avuto in Italia perché so che torneremo: è un Paese dove eravamo e saremo sempre felici".

Sulla casa di campagna vicino a Milano: "Chiaro! Ce l'abbiamo. Ci vivono i padroni di casa che si prendono cura dei nostri animali. È un posto che noi tutti amiamo e in cui vorremmo sempre tornare". Se lei continuerà a vivere in Argentina e Mauro ad Istanbul nel 2023: "Questa penso sia la domanda più difficile per me a cui rispondere, ci organizziamo mese dopo mese. Di solito vado a Ibiza a luglio, quest'anno non so ancora se viaggerò perché Masterchef è la mia priorità e mentre registriamo non vado in vacanza".