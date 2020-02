Vucinic: “Ibrahimovic fa la differenza anche da fermo”

Intervenuto alla trasmissione di Italia 1 Tiki Taka, Mirko Vucinic ha espresso il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic e sul contributo che sta dando al Milan per rilanciarsi. Il 36enne ha in particolare evidenziato la capacità del numero 21 di trascinare i compagni e distinguersi in un campionato tanto duro come la Serie A nonostante la carta d’identità non lo aiuti.

“Tutti possono giocare insieme a lui. Anche da fermo può fare la differenza”, il commento dell’ex calciatore.

Sulla stregua del calciatore di Niksic e sempre all’interno del programma tv di Mediaset, anche Bobo Vieri ha avuto parole d’elogio nei confronti dell’asso di Malmo. “E’ un fenomeno e sabato ha fatto un gran gol. Non mi ha sorpreso. Potrebbe proseguire per altri 2-3 anni senza problemi”, ha detto.