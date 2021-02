Verso Roma-Milan: da qui può passare una intera stagione

MILANO – Partiamo da un dato allarmante: il Milan potrebbe perdere tre partite di fila segnare alcun gol in Serie A per la prima volta dall’aprile 1967. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, il Milan cerca il riscatto. I rossoneri vengono sicuramente da un momento non facile. Nelle ultime nove partite hanno raccolto 4 sconfitte. La squadra di Stefano Pioli può consolarsi con il turno di Europa League, appena superato. Le difficoltà però, anche in questo caso, non sono mancate. Rossoneri agli ottavi sì, ma con due pareggi, sia a San Siro che in Serbia, contro una squadra nettamente inferiore sulla carta sotto ogni punto di vista.

Prossima sfida per i rossoneri sarà Roma-Milan, partita valida per la ventiquattresima giornata della Serie A 2020/21. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma domenica 28 febbraio con fischio d’inizio alle ore 20.45. Dopo il pareggio per 3-3 del match d’andata, Milan e Roma potrebbero terminare in parità entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1999/2000 con rispettivamente Alberto Zaccheroni e Fabio Capello in panchina. Curioso come in questa stagione la Roma sia la squadra che ha guadagnato più punti in casa (30) in questa Serie A, mentre il Milan sia la formazione che ne conquistati di più in trasferta (28). Queste le probabili formazioni di Paulo Fonseca e Stefano Pioli: ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Villar, Veretout, B. Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All. Fonseca Squalificati: nessuno Indisponibili: Calafiori, Ibanez, Kumbulla, Santon, Smalling, Zaniolo MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli Squalificati: nessuno Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic