In attesa di Milan-Roma, migliorano le condizioni di due giallorossi

Per il Milan è già tempo di archiviare la prima vittoria del nuovo anno, ottenuta lo scorso mercoledì contro la Salernitana. La società rossonera si sta infatti preparando per la maxi sfida di domenica sera contro la Roma . La formazione giallorossa si presenta a San Siro reduce anche lei da una vittoria. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza del match e della necessità di conquistare i tre punti in questo scontro diretto.

Arrivano buone notizie per la squadra giallorossa. Per la partita contro il Milan torneranno a disposizione sia Zaniolo che Dybala. Entrambi i giocatori sono usciti alla ripresa dell’ultimo match di campionato per problemi fisici, che però non preoccupano lo staff medico. Il numero 22 è stato nuovamente valutato a Trigoria dopo la botta al ginocchio, ma la sua presenza non dovrebbe essere in dubbio. Non dovrebbero esserci problemi nemmeno per la Joya, che ha riportato soltanto dei crampi.