Verso Milan-Juventus, assenti Dybala e De Ligt

MILANO – Non ci sono buone notizie per Sarri, almeno guardando alla prossima partita. Il tecnico bianconero, infatti, oltre a trovarsi di fronte un Milan in gran forma, dovrà fare a meno per il match contro i rossoneri di Dybala e De Ligt, ammoniti ieri contro il Torino e già diffidati.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live