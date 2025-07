Verso Arsenal-Milan: Allegri prova Leao come punta

Facciamo il punto sul Milan alla vigilia di Arsenal vs Milan, prima amichevole dei rossoneri in tournee...

Il Milan si sta avvicinando verso la prima amichevole estiva della sua tournee. Domani alle ore 13.30 i rossoneri affronteranno l’Arsenal a Singapore e per l’occasione il tecnico del diavolo Max Allegri sta pensando allo scheramento da mettere in campo.

Le ultime dal campo di allenamento

Rafa Leao è stato provato come unica punta. Il portoghese è il giocatore sul quale punta di più il tecnico livornese. In difesa fari puntati su Fikayo Tomori provato come terzino. Vi ricordiamo l’appuntamento di domani: Arsenal vs Milan da seguire pure sul nostro sito con le notizie live.