Un Weah a San Siro dopo 20 anni

MILANO – In vista del match di questa sera tra Milan e Lille, Tuttosport si sofferma sul ritorno di un membro della famiglia Weah a San Siro. Infatti nelle file del Lille gioca Timothy Weah, terzogenito dell’ex George, grandissimo con la maglia rossonera. Il ragazzo, nato a New York, è come il papà attaccante e stasera giocherà nello stadio dove il padre ha fatto grandissime cose. Secondo quanto riportato dal quotidiano il 20enne sarebbe molto emozionato di calcare il prato di San Siro.