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Era nell’aria già dalla fine della gara di ieri sera: sono arrivati i primi due addii nella dirigenza rossonera. Stiamo parlando del DS Igli Tare e del capo dell’area scouting Geoffrey Moncada che sono stati sollevati dai loro rispettivi incarichi.

A riportarlo sui propri account X sono Matteo Moretto e Fabrizio Romano: manca soltanto l’ufficialità, ma i due lasceranno il Milan con effetto immediato.

Primi cambiamenti in società

Questo è solo il primo passo della rivoluzione societaria che sta prendendo piede nel, guidata dal numero uno del clubinsieme a. Dopo una stagione lontana dalle aspettative pagheranno tutti. In questo caso i primi sono coloro che hanno curato la disastrosa campagna acquisti rossonera. Ma si tratta solo dei primi pezzi di una serie di addii che arriveranno a catena.