Le ultime – Le parole di Ancelotti pesano come un macigno; su Ndicka…

A Milanello non è ancora stato superato lo shock derivato dagli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara . La maggior parte dei tifosi rossoneri si è schierata dalla parte dei due dirigenti. A far parlare sono state anche le parole di Carlo Ancelotti .

News di mercato

Nelle ultime ore sta circolando una voce insistente. Il Milan si sarebbe inserito nella corsa ad Obite Evan N'Dicka. Il giocatore francese classe '99 sta salutando in queste ore l'Eintracht Francoforte, società dalla quale si libera a parametro zero. La Roma è in pole position ed è vicina alla chiusura essendosi mossa con netto anticipo, ma la nuova squadra mercato del Milan sta facendo un tentativo in extremis.