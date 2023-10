Le ultime sul centrocampo titolare: Krunic tenta il sorpasso su Adli

La sfida di questa sera al Parco dei Principi è sempre più vicina. Il Milan sa già che si gioca buona parte del suo futuro Europeo . Stiamo parlando di una squadra di altissimo livello e che ha voglia di mettersi in mostra soprattutto su questi palcoscenici, proprio come confermato dal tecnico rossonero Stefano Pioli.

Il nuovo mediano pronto per una maglia da titolare è Rade Krunic. Il ragazzo bosniaco ha voglia di tornare a prendere le redini del gioco rossonero e quale miglior occasione per farlo se non a Parigi? Al momento è in netto vantaggio su Adli, vedremo se questa situazione verrà confermata nelle ufficiali.