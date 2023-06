Le ultime – Il saluto a Silvio Berlusconi, domani i funerali di stato a Milano

Tutti ancora scossi per la morte di Silvio Berlusconi. Domani i funerali di stato alle ore 15 a Milano in Duomo

Negli ambienti rossoneri non sono giorni facili dopo la morte di Silvio Berlusconi. Domani alle ore 15 si terrà l'ultimo saluto al presidentissimo. Al duomo di Milano i funerali di stato. Ci saranno decine di migliaia di persone ad assistervi. Amici, familiari, giocatori, ex giocatori, politici e non solo.