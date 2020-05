UEFA, prime preoccupazioni per l’incertezza del calcio italiano

UEFA preoccupata per la Serie A

MILANO – Secondo quanto riportato da SkySport, i vertici della UEFA comincerebbero a palesare le prime preoccupazioni sull’indecisione riguardante la ripartenza del calcio italiano. Il protocollo stilato, infatti, è abbastanza differente da quello degli altri campionati europei e metterebbe a rischio la partecipazione di Juventus, Atalanta, Napoli, Inter e Roma alle coppe. La stessa UEFA comunque sembra intenzionata a rimanere morbida sulla data del 25 maggio come termine ultimo per comunicare come e quando ripartirà il campionato. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live