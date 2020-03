MILANO – Oggi l’Uefa ascolterà le leghe europee che sono compatte nel chiedere la fine dei campionati anche a luglio. Sembra infatti scontato ormai il rinvio dell’Europeo in programma dal 12 giugno: fissata per questa mattina la riunione tra Uefa, Eca e leghe, in cui prenderà la decisione ufficialmente. Molto probabilmente non verranno prese decisioni sui calendari di Champions ed Europa League.