Uefa e Conmebol creano l’Intercontinentale per Nazioni: Italia-Argentina a giugno

Ecco il comunicato della UEFA che annuncia la creazione di una nuova competizione per le Nazioni

Con una nota di poco fa i due massimi organismi del calcio europeo (Uefa) e americano (Conmebol) hanno annunciato la creazione di una nuova competizioni per Nazioni: l'Intercontinentale per Nazioni. Al momento le due Federazioni continentali hanno firmato un accordo per tre edizioni.