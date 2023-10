Tuttosport è sicuro: “Dura senza Zlatan Ibrahimovic e Maldini…”

Il giornale sportivo è sicuro della situazione che sta vivendo il club in questo istante. Per il quotidiano torinese si fa dura senza Ibra

Zlatan Ibrahimovic e Paolo Maldini hanno certamente dato una grande mano al Milan. Se la squadra è passata da un terribile 5-0 contro l'Atalanta alla semifinale di Champions League in tre stagioni, vuole dire che sicuramente c'è lo zampino del calciatore svedese ed anche di un'ottima dirigenza.

Adesso arriva il primo vero e serio momento di difficoltà (tolto lo scivolone nel derby) della nuova società rossonera. Secondo il quotidiano di Torino, Tuttosport la squadra sta già soffrendo l'assenza di caratteri forti come quello dell'ex capitano rossonero o dell'ex giocatore del Paris Saint Germain.

Occorre proprio per questo motivo trovare una soluzione il prima possibile. Ibra ha già riaperto nei confronti della società. Ora non resta che cercare (e trovare) un accordo tra le parti che possa permettere di togliersi qualche soddisfazione assieme. Serve capire solo quale sarà il ruolo nel corso della prossima avventura dello svedese in rossonero.