Milan, guai per il Tottenham: Hugo Lloris starà fermo ai box per un mese

Il portiere francese sarà fuori per 6-8 settimane a causa di un problema a un ginocchio accusato nell’ultima partita di Premier League...

Redazione Il Milanista

Venerdì sera il Milan tenterà di tornare alla vittoria in casa contro il Torino, per poi ospitare sempre a San Siro il Tottenham martedì 14 febbraio alle ore 21:00. L’andata degli ottavi di finale di Champions League è un appuntamento molto importante per i rossoneri, che vorranno riscattare le ultime settimane deludenti e mettere in mostra tutte le loro qualità in palcoscenici prestigiosi.

Ma anche Antonio Conte non può essere completamente felice della situazione della sua squadra sul piano delle assenze. Infatti, poco fa è trapelata la notizia dell’infortunio serio di Hugo Lloris.

Il portiere francese sarà fuori per 6-8 settimane a causa di un problema a un ginocchio accusato nell’ultima partita di Premier League vinta contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il portiere francese, stando alle ultime notizie non potrà giocare per oltre un mese e lo stop potrebbe dilungarsi a due mesi.

A difendere i pali del Tottenham dovrebbe spettare a Fraser Forster, 34enne inglese arrivato a parametro zero nel calciomercato estivo 2022. Ha già affrontato il Milan in Champions League quando militava nel Celtic Glasgow. Era la fase a gironi dell’edizione 2013/2014: la squadra scozzese fu sconfitta 2-0 a San Siro e 3-0 in casa.