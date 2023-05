TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la Cremonese

FLOP - Kalulu e Thiaw avevano fatto una partita ordinata per gran parte del match, poi però c'è stata la frittata. In due non sono riusciti a fermare Okereke lanciato a rete, che li ha beffati mandandoli a terra in maniera goffa, prima di ritrovarsi solo per battere Maignan. Partita molto deludente anche per De Ketelaere: il giovane fantasista ha avuto una grandissima occasione per il vantaggio, ma si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi. In generale non ha fatto vedere giocate degne di nota. Male Brahim Diaz. Lo spagnolo non ha mostrato nulla del suo repertorio: nessun dribbling riuscito in posizione pericolosa, nessuna accelerazione e un gol divorato che pesa. Origi era partito discretamente con un bel tiro deviato in angolo, poi però ha mostrato i suoi limiti in fase di finalizzazione, non trovando la zampata giusta. Deludente anche l'ingresso di Leao e Giroud, da cui ci si aspettava una giocata per trovare la vittoria.