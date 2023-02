TOP E FLOP | Chi sale e chi scende nel Milan dopo la sfida al Tottenham

I top e i flop del match

TOP - Theo Hernandez. Il giocatore francese è tornato finalmente ai suoi livelli. Uomo in più in attacco. Serve l'assist (anche se non volontario) per il gol di Brahim Diaz. Presente anche in fase difensiva. Rafael Leao. Il portoghese è tornato a strappare applausi a tutto San Siro. Le sue giocate sono di alto livello e anche se non entra nell'azione decisiva è uno dei migliori. Thiaw. Era al debutto in Champions League. Titolare in una partita degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Gioca come un veterano. Da sicurezza ai compagni e bracca da vicino gli attaccanti del Tottenham. Tonali. Il mediamo classe 2000 prende in mano la situazione in mezzo al campo vista l'assenza di Bennacer. Lo fa nel migliore dei modi unendo qualità a quantità.