Tomori e Tatarusanu in coro: “Questa vittoria è importantissima”

In esclusiva a Milan TV ha parlato ieri il difensore del Milan Fikayo Tomori il quale ha detto: "C'è soddisfazione perché abbiamo vinto, è importante fare un altro clean sheet dopo un mese difficile. Ora guardiamo avanti, senza pensare più all'ultimo mese. Io sono felice di essere tornato, più felice con i tre punti. Sono stanco, ma tutto bene".

Nel post partita di Monza vs Milan ha parlato pure Cyprian Tatarusanu il quale a Milan TV ha detto: "Partita più difficile nel secondo tempo ma abbiamo messo tanto carattere ma abbiamo ottenuto una vittoria importantissima. La difesa? Ce l'ho davanti a me, è una difesa più compatta e si è visto in queste partite".