Su Tomori le big di Premier League: per il Milan è incedibile

Se il Milan è in semifinale di Champions League molto del merito lo deve anche alla sua linea difensiva. Fikayo Tomori è un po' il giocatore che ha in mano le chiavi del reparto arretrato di Stefano Pioli . Il tecnico del diavolo si affida molto al suo giocatore inglese e lui lo ha quasi sempre ricambiato con delle prestazioni di livello assoluto.

Molti rumors di mercato attorno al suo nome

Ora che il Milan sta tornando in alto anche in Europa, ecco che anche le squadre estere stanno cominciando a drizzare orecchie ed a spalancare occhi. In tal senso il nome di Fikayo Tomori sta tornando molto di moda e ora sono diverse le squadre interessate al suo cartellino in vista della prossima stagione.