Thiaw: “Voglio giocare titolare agli Europei, sono grato al Milan”

Ieri sera il centrale del Milan ha fatto il suo esordio con la nazionale maggiore della Germania, sconfitta 1-0 dalla Polonia: le sue parole

Redazione Il Milanista

Terminata la stagione dei club, in questi giorni sono le nazionalia scendere in campo, tra partite ufficiali e test amichevoli. Ieri anche la Germania è scesa in campo per una gara amichevole contro la Polonia. I tedeschi hanno avuto il dominio del possesso di palla, del gioco e delle occasioni, senza però riuscire a trovare la via della rete. E così nel finale è arrivata la beffa con il gol vittoria dei polacchi con Kiwior, difensore dell'Arsenal ed ex Spezia. Nel match Malick Thiaw ha fatto il suo esordio con la Germania. Nonostante la sconfitta, il difensore del Milan ha giocato una buona gara.

Il sito ufficiale dei rossoneri ha riassunto così la sua prova: "E' arrivato l'esordio con la selezione maggiore tedesca: 87 i minuti - convincenti - disputati al centro della difesa a tre di Mister Flick nell'amichevole contro la Polonia. Nell'1-0 a favore dei polacchi, è spiccata la prestazione del giovane rossonero, che ha limitato con vigore e personalità gli attaccanti dei padroni di casa".

Dopo la partita, il centrale rossonero ha parlato ai microfoni della BILD. Queste le sue dichiarazioni: "Il mio obiettivo è giocare gli Europei da titolare con la Germania. Quando gioco in mezzo devo parlare molto, ma avevo due giocatori di alto livello vicino a me. Soprattutto Rudiger mi ha aiutato molto fin dal primo giorno. Milan? Non è stato difficile stare in panchina, non mi aspettavo di giocare subito quando sono passato dallo Schalke ai campioni d’Italia, ma sono molto contento della crescita. Sono incredibilmente grato al Milan per avermi dato un’opportunità".

Hans Flick, commissario tecnico della Germania, ha commentato così la prova del difensore: "Per me Malick Thiaw ha fatto una grande partita, e la gara di oggi ci ha dimostrato che abbiamo per le mani un giocatore giovane che può giocare a un livello altissimo".