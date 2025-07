Tare chiaro sul caso Jashari: non ci sarà nessun rilancio

Il direttore sportivo rossonero Igli Tare ha parlato della situazione legata al futuro di Ardon Jashari. Le sue parole...

In esclusiva a La Gazzetta dello Sport ha parlato Igli Tare il quale ha detto: “Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”.

Parole chiare del ds rossonero

Igli Tare è stato chiaro con le sue parole. Non si andrà oltre per Jashari. Superata quota 35 milioni di euro. Questa è la quota massima che il Milan offrità al Club Brugge per lui. Ora spetterà ad Ardon Jashari cercare di forzare la mano con il club belga per farsi cedere.