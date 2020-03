Su Google Maps tutti gli stadi in cui ha segnato Ibrahimovic

Il suo sogno d’infanzia era diventare il più forte di tutti vincendo in Europa e nel mondo con il club più prestigiosi del pianeta. Zlatan Ibrahimovic ce l’ha fatta. Dal Malmö FF, all’Ajax, dalla Juve, all’Inter, dal Barcellona, al Milan, e poi ancora dal PSG al Manchester United per finire all’americana LA Galaxy e di nuovo al Diavolo, il 38enne ha avuto l’opportunità di visitare e lasciare il segno in moltissimi stadi del globo. Un traguardo appannaggio di pochi che qualcuno ha voluto tracciare e imprimere a futura memoria.

Cliccando su Google Maps è possibile osservare tutte le arene conquistate da Ibracadabra dal 1999 ad oggi per un totale di 538 reti. Questo speciale puzzle è stato creato anche per altri due assi dell’attacco ossia l’argentino del Barça Lionel Messi, a quota 708, e il portoghese della Juventus Cristiano Ronaldo, a 725.