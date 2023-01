Pioli: “Dobbiamo essere compatti, mi aspetto due squadre che lottano”

Questa sera il Milan di Stefano Pioli ospiterà al San Siro la Roma di Josè Mourinho nel big match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una gara fondamentale per i rossoneri che vorranno a tutti i costi uscire dal campo con il bottino pieno- con l'obiettivo di continuare ad inseguire il Napoli in vetta alla classifica.