Stefano Pioli: le parole nel post partita di Sampdoria-Milan

Le parole rilasciate nel post partita della prima sfida di campionato fra Sampdoria e Milan.

SULLA SFIDA DI OGGI CONTRO LA SAMP - "La Sampdoria ha fatto una bella partita in fase difensiva e abbassare Diaz ci ha dato la possibilità di costruire bene. Mi è piaciuta la prestazione ela voglia di cercare il secondo gol anche se non ci siamo riusciti. Ci siamo preparati bene ed ero sicuro che saremmo stati pronti e che avremmo trovato un avversario difficile"

SUI TIFOSI E LA SQUADRA - E' stato bellissimo ritrovare i tifosi, ci hanno accolto con entusiasmo. Dobbiamo mantenere questo spirito. Conosciamo tanti modi di giocare ma è lo spirito che farà la differenza. Le dichiarazioni di ieri le ho spiegate alla squadra e sono sicuro che siamo più forti sia io che la squadra. Forse è più giusto l'aggettivo pronto, siamo più pronti ma bisogna essere consapevoli che ci sono squadre forti come l'Inter e la Juventus. Avevamo giocatori fuori come Kessie e Ibra, qualcuno nuovo come Florenzi e qualcuno che forse arriverà ma dovremo mantenere questo spirito di squadra"

SUL MERCATO ANCORA APERTO - “Non so come si svilupperà il mercato. La dirigenza è molto attiva ed è pronta a cogliere opportunità. Sono molto contento della squadra che ho, li ho trovati con voglia di migliorare, attenti e vogliosi di fare bene. Se arriva un giocatre di qualità tanti meglio ma noi non siamo vincolati al 4-2-3-1 o altri moduli, gli schemi sono fissi sulla lavagna poi in campo le cose cambiano. Cerco di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Anche Romagnoli è un peccato che non giochi. E' un bravissimo ragazzo e si sta allenando benissimo e magari potrei giocare anche a tre in difesa"