Sport, le linee guida per la ripresa degli allenamenti individuali

Serie A, le linee guida per lo sport

MILANO – “Ecco le linee guida per la pratica degli sport individuali. Ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base. Un passo alla volta #losportriparte!”. Questo il messaggio pubblicato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora sulla propria pagina Facebook. “Si tratta di un lavoro molto approfondito e dettagliato – portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Medici Sportivi”.

http://www.sport.governo.it/media/2116/linee-guida-sulle-modalita-di-svolgimento-degli-allenamenti-per-gli-sport-individuali.pdf