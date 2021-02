Spezia-Milan, Massara: “Fiduciosi nei rinnovi. Attendo una gran prestazione”

MILANO – Pochi minuti all’inizio della sfida fra Spezia e Milan, sfida valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Lo Spezia è 16esimo con 21 punti, tutto sommato un discreto bottino per una neopromossa. Il Milan invece guida la classifica con 49 punti e non vuole lasciare la vetta conquistata ormai da tante giornate. Queste le parole del direttore sportivo del Milan, Frederic Massara: “Lo Spezia è una squadra forte e dovremo offrire un’ottima prestazione per superarla. Uno dei temi ricorrenti è quello dei rinnovi, ma la cosa che ci lascia tranquilli è che sia Hakan che Gigio sono tranquilli e concentrati. Noi siamo fiduciosi che siano ragazzi molto legati al Milan e noi siamo consapevoli del loro valore. Lavoreremo pertanto fino in fondo per trovare un accordo”.