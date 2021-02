Spezia-Milan, Gabbia: “Momenti difficili, ma mi sto ritrovando”

MILANO – Pochi minuti all’inizio della sfida fra Spezia e Milan, sfida valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020. Lo Spezia è 16esimo con 21 punti, tutto sommato un discreto bottino per una neopromossa. Il Milan invece guida la classifica con 49 punti e non vuole lasciare la vetta conquistata ormai da tante giornate. Queste le parole di Matteo Gabbia ai microfoni di MilanTV: “Ci sono stati dei momenti difficili. Ho vissuto con rammarico il fatto di essere fuori perché non ho potuto aiutare la squadra. Avevo trovato una certa continuità. Devo ringraziare tutti i compagni perché mi sono stati sempre vicini. È un periodo ricco di appuntamenti, la squadra si sta allenando bene e quindi spingeremo al massimo per trovare dei risultati ottimali”.