Spalletti: “E’ ancora apertissima, ho ritrovato il miglior Napoli”

La qualificazione rimane in bilico: "La partita è apertissima. Faccio i complimenti ai miei giocatori, abbiamo avuto una bella reazione di carattere che per la sensibilità della squadra che ho non è facile, c’era il rischio di portarsi dietro le scorie delle ultime gare. Siamo contenti della partita che hanno fatto i ragazzi".

Ci saranno assenze importanti al ritorno: "Abbiamo vinto molte partite, non si tratta di un singolo episodio. Se arriviamo a dare 20 punti a Milan e Inter vuol dire che siamo forti, non dipendiamo da un singolo giocatore".

Oggi mancavano le punte centrali : "Non dobbiamo dare forza alle cose che ci mancano, non ho pensato alla mancanza di un attaccante durante la partita. Se pensi di essere forte lo sei: dobbiamo pensare nella maniera giusta. Elmas ha fatto un buon lavoro e comunque Maignan ha fatto delle parate importanti. Ho ritrovato il miglior Napoli".

L'espulsione di Anguissa e l'arbitraggio: "Ho tergiversato un minuto per cambiarlo e in quel minuto lo hanno ammonito. Dovevo stare più attento. Nella gestione dei cartellini avrei voluto un giallo per Krunic, lui ha fatto 4-5 falli. Ma io dell’arbitro non ne parlo. Poi stasera con la roba della bandierina è un libera tutti... (riferimento a Leao, ndr)".