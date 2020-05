Spadafora: “Non vediamo l’ora che riprendano gli eventi sportivi”

Serie A, parla Spadafora

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano, si è così espresso sulla ripresa della Serie A: "Quando ripartiranno le gare? A breve capiremo se siamo stati in grado di rispettare le regole dopo la riapertura del 18 maggio. Se sarà così, mi impegno a inserire nel prossimo decreto del presidente del Consiglio anche le date per la ripresa delle competizioni nel mese di giugno. Spero questo sia possibile, ma non voglio illudere nessuno. Noi non vediamo l'ora che riprendano tutte le competizioni sportive e stiamo facendo il possibile. Ma dipende tanto da come va avanti l'emergenza sanitaria. Entro la fine di questa settimana avremo sicuramente i dati reali dell'impatto che ha avuto la riapertura del 18 maggio, perché di fatto la prima riapertura del 4 maggio non ha prodotto effetti negativi, per fortuna, ma è stata minima".