Spadafora: “Calcio non è come stare al supermercato”

Serie A, parla Spadafora

MILANO – Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport italiano, si è così espresso in Senato sulla ripresa della Serie A: "Quello che noi vorremmo fare è riaprire il campionato ma nelle condizioni che possano assicurare, non solo al campionato di continuare senza ulteriori stop, ma che possano garantire la sicurezza di tutti", ha detto, aggiungendo poi: "Qualcuno si è chiesto perché non si chiude un negozio se la cassiera è positiva mentre se accade a un calciatore si manda in quarantena tutta la squadra. Perché nel calcio non è possibile mantenere distanze, dove i calciatori devono correre e marcarsi. Cosa che non accade in supermercato".