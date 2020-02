SOCIAL – Ibrahimovic pronto per Milan-Genoa: “Prendetemi”

Zlatan Ibrahimovic è già carico in vista del match che si disputerà a porte chiuse a San Siro domenica prossima alle 12:30.

Nel pomeriggio di mercoledì il Re di Malmö ha pubblicato sui suoi diversi profili social una foto in cui appare impegnato a correre durante il classico allentamento di giornata a Milanello, corredata da ciò che sembra essere un vero e proprio avviso per gli avversari che si troverà ad affrontare nel weekend. “Prendetemi!”, è l’invito del 38enne che sta trascinando il Milan verso la rinascita.