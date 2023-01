Sindaco Sesto San Giovanni: “Siamo pronti ad accogliere il nuovo stadio!”

Dello stesso avviso è anche Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni. Il sindaco è stato intervistato da Il Giorno, dove ha dichiarato: “Il nuovo stadio di San Siro? A Sesto San Giovanni siamo pronti ad accoglierlo. Abbiamo tutte le carte in regola per accogliere il nuovo stadio. Possiamo garantire tempi certi per la realizzazione del nuovo impianto sportivo e abbiamo a disposizione uno spazio, quello dell’ex area Falck, dove è in corso la riqualificazione più grande d’Europa”.