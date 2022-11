Le condizioni fisiche di Kjaer: al rientro pronti degli esami a Milanello

Purtroppo il danese è arrivato al Mondiale non certo con una condizione fisica straripante. E’ rientrato in estate dopo circa 8-9 mesi di stop per colpa del terribile infortunio al ginocchio, arrivato nel match contro il Genoa.

Qualcuno aveva vociferato di insoddisfazione da parte del milanista per l’esclusione nella sfida contro i transaplini, ma in realtà lui stesso ha ammesso di provare dolore alla coscia destra.

Come riferisce Tuttosport, è ora allarme per Kjaer. Il c.t. danese Hjulmand non ha nascosto che il calciatore e capitano della sua Danimarca possa saltare anche il match decisivo contro l’Australia, vero e proprio dentro/fuori per gli ottavi di finale del Mondiale.