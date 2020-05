Shevchenko: “Il Milan deve essere grande, tornerò al Milan se…”

Milan, parla Shevchenko

MILANO – Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul futuro del club: "Se serve un grande Milan? Il Milan deve essere grande sempre, perché questa è la sua natura. Io spero che Paolo Maldini rimanga e prima di dire cose definitive voglio vedere che cosa succederà. Paolo ha detto cose equilibrate e importanti. E' uno che non ha mai parlato molto, ma ama il Milan e lo rappresenta in pieno. Anche da giocatore ha sempre pensato alla squadra prima che a se stesso. E' un modo di essere che non abbandona mai. Vediamo che cosa succede, quali sono le scelte che la proprietà attraverso l'a.d. Gazidis farà. Io spero ancora che Paolo rimanga con dei poteri e che possa incidere sulle scelte future. Se tornerò mai al Milan? Io non sono importante in questo momento. Devo concludere un lavoro sulla panchina dell'Ucraina, perché adoro il mio paese. Poi si vedrà".