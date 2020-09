Shamrock Rovers-Milan, Pioli: “Siamo emozionati, Europa nostro habitat”

Le ultime notizie da casa Milan

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa la sfida di questa sera tra lo Shamrock Rovers e il Milan, valida per il secondo turno preliminare di Europa League: “Siamo emozionati per iniziare la nuova stagione, provando nello specifico a terminare il percorso che ci porterebbe in Europa League. Questi sono solo i preliminari, l’obiettivo è arrivare ai gironi. L’Europa è l’habitat di un Club così glorioso, vogliamo tornarci. Dallo Shamrock Rovers passa la nostra stagione. Purtroppo abbiamo qualche assenza importante, ma dobbiamo considerare soprattutto quello di positivo che ci può dare questa gara. Conosciamo bene le difficoltà della prima partita, affrontiamo un avversario complicato. Loro giocano un calcio moderno e propositivo, sono fisici e intensi, hanno più partite e quindi più condizione nelle gambe. Dovremo stare attenti per 95 minuti“.

LA SQUADRA

“Avevamo bisogno di riposarci, non abbiamo avuto molte settimane per prepararci ma siamo pronti e dobbiamo pensare a dare il massimo. Ci vuole grande lucidità e qualità tecnica. Dobbiamo focalizzarci su noi stessi: l’identità, le idee e le scelte da rimettere in campo. I nuovi arrivati hanno già le idee chiare su come vogliamo giocare. Ho ritrovato una squadra in ottime condizioni mentali, finora in tutti gli allenamenti e in tutte le amichevoli abbiamo messo lo spirito giusto. Alleno un gruppo di ragazzi che sentono la responsabilità di questa maglia, che giocano con grande senso di appartenenza, con la felicità di stare qui tutti i giorni. È un segnale importante. Credo che i nostri tifosi potranno essere molto contenti di vedere una squadra che darà tutto quello che ha. C’è grande compattezza e fiducia“.

I SINGOLI

“Ibrahimović avrei preferito che avesse giocato qualche spezzone in più nelle amichevoli, ma ha pienamente recuperato ed è sempre molto disponibile, motivato e competitivo. Tonali è giovane ma è maturo e pronto, è felice di essere qua e ha già fatto intravedere le sue caratteristiche. Negli scorsi giorni ho fatto i complimenti a Donnarumma per la sua presenza, il suo atteggiamento voglioso e positivo, per come affronta ogni singolo momento a Milanello. Sta crescendo in maniera costante, per me non è una sorpresa, è un ragazzo molto maturo. Colombo? Quando un giovane è bravo va fatto giocare, ovviamente ci vuole pazienza. Lorenzo potrà farsi trovare pronto quando ci saranno le occasioni. In attacco siamo coperti, in assenza di Ibrahimović anche Rebić può ricoprire quel ruolo e Leão agire da seconda punta“.

IL CALCIOMERCATO

“Il nostro calciomercato è iniziato nettamente in anticipo, la società ha dimostrato la volontà di dare continuità a quello che abbiamo cominciato nella scorsa stagione: dai rinnovi agli acquisti, abbiamo fatto operazioni importanti e sono molto soddisfatto. Il calciomercato sarà ancora lungo, ma adesso noi dobbiamo pensare solo al campo, di dare il via alla stagione nel migliore dei modi. Poi alla sosta di ottobre tireremo le somme. Queste settimane ci hanno permesso di confrontarci ancora di più con la dirigenza per scegliere il meglio per noi“.