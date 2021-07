Sfuma il colpo per il Milan: Papu Gomez non è pronto a tornare in Italia

A spiegare meglio la situazione è intervenuto il procuratore del calciatore argentino: "E' innamorato della sua squadra"

Redazione Il Milanista

Il Milan è stato attivissimo sul mercato e ora si prende una pausa. Durante questo periodo di riflessioni, i diavoli non resteranno certo inoperosi ma si prepareranno al meglio in vista del blitz di fine agosto. Maldini e Massara lavoreranno, in pace, alla ricerca dell'erede di Hakan Calhanoglu, da poco passato su sponda nerazzurra.

Oltre ad un degno trequartista, i diavoli valuteranno anche diversi profili per sostituire l’esterno di destra in casa Milan. Nelle intenzioni dei rossoneri, con la cessione di Samu Castillejo, c’è l’acquisto di due calciatori che possano rafforzare il reparto d'attacco.

Il sostituto per la trequarti del Milan

Per sostituire il turco, i rossoneri sono alla ricerca un profilo che sappia interpretare in maniera fluida il ruolo, un nome, che possa ricoprire più posizione senza problemi. E i diavoli rivedono tutte queste caratteristiche in Hakim Ziyech, il calciatore del Chelsea.

Il marocchino è il primo nome sulla lista dei desideri di Massara ma non è di certo il più arrivabile. Infatti, sembra che l'ex-lanciere sia inarrivabile a causa dell'altissimo costo del suo cartellino.

Se non fosse possibile arrivare al trequartista dei Blues, Maldini avrebbe preso in esame anche Nikola Vlasic del CSKA, ma anche in questo caso le richieste del club sarebbero un ostacolo notevole per la chiusura della trattativa: dato che i russi chiedono ben 30 milioni di euro.

L'idea Papu

Un’altra idea, che però sta già perdendo consistenza, è quella che porta al Papu Gomez. A smentirne l'immediato rientro in Italia è stato l’agente dell'argentino, Giuseppe Riso, che ha dichiarato ai microfoni di Calciomercato.it: "E’ innamorato di Siviglia e vuole restarci. Italia? Adesso no, magari più avanti".

Non è da escludere che Gomez, un giorno rientri nel Bel Paese per chiudere la carriera ma per rivederlo militare in Serie A dovrà passare ancora del tempo.