Serie A, Spadafora scrive al comitato tecnico-scientifico: il contenuto

Serie A, parla Spadafora

MILANO – Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, si è così espresso scrivendo una lettera sulla ripresa degli allenamenti al comitato tecnico-scientifico: “Tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra”. Consentire, in pratica, agli atleti degli sport di squadra di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, a patto che non ci siano allenamenti di gruppo.

