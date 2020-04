Serie A, Spadafora replica: “Non si è parlato di ripartenza del campionato”

Ripresa Serie A, parla Spadafora

MILANO – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport italiano, si è così espresso in una nota di precisazione dopo le polemiche innescate dalla Lega di Serie A: “La data della ripartenza del campionato è stata espressamente esclusa dalla discussione intercorsa nella riunione con FIGC, Leghe e tutte le componenti del mondo calcistico tenuta la settimana scorsa. Su questo il Ministro si aspetta il chiarimento del presidente della Figc Gravina”. In serata fonti del ministero dello sport hanno puntualizzato all’Ansa che “nessun accordo sul riavvio della Serie A è stato raggiunto nei giorni scorsi. Il protocollo presentato e oggetto di approfondimento in questi giorni infatti riguarda esclusivamente la ripresa degli allenamenti. Nessun impegno è stato assunto dal Governo per un arco temporale così lungo, non potendo fare previsioni su decisioni che possono essere valutate – conclude la fonte del ministero dello sport – solo osservando l’andamento della curva dei contagi e sulle indicazioni che il comitato tecnico scientifico potrà dare”.