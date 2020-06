Serie A, l'ipotesi per i turni

MILANO – Come riporta La Gazzetta dello Sport, in totale si disputeranno 6 turni infrasettimanali e 6 nel week-end, in modo da coprire tutti i 12 turni rimanenti alla fine del campionato ai quali si aggiungeranno i recuperi della 25esima giornata. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live