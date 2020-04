Serie A, ipotesi di ripartenza

MILANO -Se tutto dovesse andare per il meglio, a partire dal 4 maggio i club di Serie A potrebbero tornare ad allenarsi per preparare la ripresa del campionato: nella migliore (e poco probabile) delle ipotesi a fine maggio le due semifinali di Coppa Italia, poi i recuperi, poi il campionato ripartendo dall’ottava giornata di ritorno, in campo ogni 72 ore.